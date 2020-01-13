Стали известны места всех крещенских купелей в Башкирии

В республике скоро будут отмечать православный праздник Крещение. В связи с этим пресс-служба МЧС подготовила информацию о том, в каких местах будет обеспечена безопасность людей в период крещенских купаний.







Всего в Башкирии таких мест насчитывается 71: сельское поселение Мичуринский сельсовет д. Ивановка, пруд; Район реки Белая, прилегающий к территории МБУ «Муниципальная пожарная охрана» в Салавате; Караидельский район, с. Байки, река Байкинка; Одно место для купания (р. Кама, Свято-Никольский храм, с. Николо-Березовка, ул. Ленина, 100) С 11:00 19.01.20 до 01:00 20.01.20; Р. Бирь, СП Камеевский сельсовет, д. Камеево; д. Кандры-Куль оз. Кандры-куль; с. Верхнетроицкий пруд; г.Туймазы купель напротив Свято-Андреевского храма; (д.Воздвиженка, ул.Церковная, 13А) купель напротив Крестовоздвиженского храма; Оз. МУП СОК «Спартак»; Пруд с. Ермолаево; Г. Мелеуз, р. Белая район пляжа; П. Зирган, р.Белая, 750 м восточнее от п. Зирган; Родник «Святой источник» в 1,5 км от д. Конаревка; С. Нордовка, р. Ашкадар; С.Нугуш, «Теплое озеро»; С. Воскресенское, р. Тор, ул. Советская; Д. Корнеевка, р. Сухайла; Р. Калмашка возле моста до «Районный Дворец Культуры»; Р. Кама, с. Николо-Березовка Краснокамского района; Г. Бирск, р. Белая в районе ледовой переправы; р. Ашкадар в районе городского пляжа (ул. Пушкина, 63); Вознесенский источник вблизи с. Нижнеулу-Елга; Р. Уфа, с. Павловка на территории загородного клуба «Бухта Кила»; Родник с. Красный ключ; Р. Салдыбаш с. Никольское; Оз. «Упкан-куль»; городское поселение г.Ишимбай, Кузьминовский пруд; Ишимбайский район, Верхоторский сельсовет; г.Белорецк, р. Белая в районе городской бани; Пруд с.Тирянский (в р-не пересечения улиц Первомайской и пер.Первомайского; Елкинский родник (колодец) на улице Чапаева с.Инзер; РБ, Миякинский район, с.Ильчигулово святой источник «Зыяратлы койо»; Р. Кузьелга, район зоны отдыха «Пинпонг»; С. Бижбуляк, купель на роднике «Сипатар»; С. Базлык, купель на роднике «Пыжик шел»; Пруд «Вязовка» на р. Юг (рядом с базой отдыха «Косая степь»; Оборудованный бассейн на источнике №5 «Святой ключ» возле д. Казанчи; Р. Худолаз, (туяляс); Оз. Апаиш; Р. Белая в районе старой паромной переправы; Пруд с. Ангасяк; г. Белебей, мемориал защитникам отечества городской пруд; О. Мауызды, д. Геологоразведки; Дмитриевский рудник; Р. Сюнь в районе с. Новоиликово Килеевского сельского поселения; Г. Давлеканово, ул. Черноярская, пруд; с.Юмашево, нижний пруд р.Камышлы; д. Ягодная, пруд Дмитриевский; СП Метелинский с/с (с.Метели р. Ай, напротив храма Преображения); СП Месягутовский с/с (с.Месягутово, р. Ай (в районе ул.Береговая, д.9)); СП Вознесенский с/с (с.Вознесенка, ул.Малиновка, Святой источник); СП Михайловский с/с (с.Михайловка, Михайловская плотина, ул.Лесная); СОК Биатлон; Р.Белая, створ ул. Воронежская; Р.Белая, район бассейна Юность; Оз. Солдатское, парк Якутово; Оз. Кустарева; Р.Уфа, д. Князево; Р.Уфа, зона отдыха «Берег Солнца»; Г.Благовещенск, городской пруд; п. Красноусольск, минеральные источники ГУП «Санаторий Красноусольск»; Р.Белая в районе с. Табынск; р. Большой Ик в районе «Яблонька»; Г. Учалы, городской пруд; СП Новопетровский сельсовет, р.Большой Ик, возле моста; с.Каран, р.Ирняк; с.Семено-Петровское, р.Иртюбяк; с.Исимово, Р.Большой Ик; с.Назаркино, р.Ик, Максютовский сельсовет.



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Фото: из открытых источников