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В Зилаирском районе дети занимаются спортом в обветшалом здании

Добавлено: 13.01.20
Просмотров: 52
Рубрика: Общество
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе дети занимаются спортом в обветшалом здании

В селе Матраево Зилаирского района дети вынуждены заниматься спортом в обветшалом здании дома культуры. Как рассказывают местные жители в соцсетях, школьники хотят вести здоровый образ жизни, но в селе нет ни соответствующего зала, ни тренеров.  

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«Дети играют в старом спортивном зале сельского дома культуры, где постоянно ходят алкаши, везде раскиданы бычки, во всем спортзале всего три лампочки, окна разбиты, холодно, пол в некоторых местах уже проваливается. Несмотря на наши запреты, дети хотят заниматься спортом и идут туда», – говорится в сообщении.
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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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