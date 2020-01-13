В Зилаирском районе дети занимаются спортом в обветшалом здании

В селе Матраево Зилаирского района дети вынуждены заниматься спортом в обветшалом здании дома культуры. Как рассказывают местные жители в соцсетях, школьники хотят вести здоровый образ жизни, но в селе нет ни соответствующего зала, ни тренеров.



«Дети играют в старом спортивном зале сельского дома культуры, где постоянно ходят алкаши, везде раскиданы бычки, во всем спортзале всего три лампочки, окна разбиты, холодно, пол в некоторых местах уже проваливается. Несмотря на наши запреты, дети хотят заниматься спортом и идут туда», – говорится в сообщении.



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Фото: соцсети