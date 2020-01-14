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В Абзелиловском районе дети вынуждены учиться в мечети и клубе

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 19
Рубрика: Общество
Теги: Абзелиловский район
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В Абзелиловском районе дети вынуждены учиться в мечети и клубе

Жители села Тупаково Абзелиловского района бьют тревогу — их дети вынуждены учиться в мечети и клубе, потому что школа закрыта. В новых «учебных классах» темно и холодно. От этого снизилась успеваемость школьников.

А накануне, 13 января, родители отказались отправлять детей на задания, вместо этого отправились сами. Правда, на сход жителей деревни.

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— Ждём дальнейших действий со стороны администрации района, — говорят родители.
— Две школы появится в поселке Шахтау в Стерлитамаке. Школу и детский сад возведут в деревне Тупаково Абзелиловского района и в селе Иглино. В селе Прибельском Кармаскалинского района появится новая школа, а в Старосубхангулово — образовательный комплекс, совмещенный с детсадом, — рассказали в правительстве.

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Источник: ufa1.ru
Фото: соцсети
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