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В Башкирии для инвалидов войны введут введут новую госуслугу - персональную сиделку

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 44
Рубрика: Общество
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В Башкирии для инвалидов войны введут введут новую госуслугу - персональную сиделку

Уже в этом году в Башкирии введут новую государственную услугу для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны — «персональный помощник» или, по сути, персональную сиделку. Об этом на заседании президиума республиканского правительства заявила вице-премьер Ленара Иванова.

По ее словам, такая услуга необходима сейчас 69 участникам Великой Отечественной войны, проживающим в регионе.

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«Да, мы предлагаем ввести в республике новую государственную услугу. Сейчас работаем над порядком, стандартом ее оказания и включения в перечень государственных услуг. Вопрос не столько денег: понятно, что это дорогая услуга. Одно дело — раз в неделю прийти на два часа, купить продукты купить и совсем другое — целый день находиться рядом и полностью ухаживать, — прокомментировала агентству «Башинформ» Ленара Иванова. — Мы говорим здесь только об участниках и инвалидах войны, у которых есть в этом потребность. Таких на сегодняшний день насчитывается 69 человек. Здесь вопрос чисто урегулирования, он у нас еще не завершен. Вопрос по срокам еще не решен, но мы однозначно запускаемся в этом году».Как сообщало агентство «Башинформ», в самое ближайшее время в городах и районах Башкирии ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также блокадников Ленинграда и несовершеннолетних узников концлагерей будет бесплатно возить Яндекс.Такси.
В общей сложности это 1345 человек. Каждый из них сможет четыре раза в месяц бесплатно воспользоваться услугами Яндекс.Такси. Лимит одной поездки составит 250 рублей.

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Источник: www.bashinform.ru
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