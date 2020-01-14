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В Башкирии активно реализуется программа «Развитие коневодства Республики Башкортостан»

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Экономика
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В Башкирии активно реализуется программа «Развитие коневодства Республики Башкортостан»

В регионе с прошлого года реализуется программа «Развитие коневодства Республики Башкортостан». В 2019 году впервые оказана поддержка коневладельцам на проведение ипподромных испытаний племенных лошадей, приобретение призовых лошадей и производство кумыса. Всего за прошлый год на реализацию мероприятий программы было направлено 27,2 млн. рублей господдержки. Однако начинающие коневладельцы могут воспользоваться и грантовыми программами. Такими как «Агростартап» или «Начинающий фермер».

К примеру, в прошлом году Эльвера и Салават Хамидуллины из Краснокамского района республики получили грант по программе «Агростартап». Фермеры, занимающиеся коневодством уже на протяжении пяти лет, направили полученные средства на увеличение поголовья животных, укрепление технической базы существующего хозяйства.

- В прошлом году мы задумались над созданием крестьянско-фермерского хозяйства – твердо решили расти и развиваться. И в апреле на мое имя оформили КФХ. Тогда же узнали, что как только что открывшееся КФХ можем участвовать в программе «Агростартап» и решили подавать документы на конкурс, - делится Эльвера Хамидуллина.

И вспоминает, как днями изучали требования и условия программы, тщательно продумывали и оформляли бизнес-план, план расходов и другую документацию – поработать пришлось серьезно, как над оформлением дипломной работы. И эти усилия дали результат – КФХ выиграло грант в размере 1,5 млн. рублей.

Ну а с получением гранта было решено приобретать лошадей башкирской породы. Салават Фаимьянович знал по опыту, что содержать их выгодно со всех сторон - лошади этой породы характеризуются довольно высокой производительностью молока и мяса.

Лошадей количеством 20 голов приобрели в Благоварском районе. На оставшиеся средства фермеры купили грабли-ворошилку – при заготовке кормов эта сельскохозяйственная техника необходима.

Для животных фермеры заготовили около 800 рулонов сена - говорят, на зимовку должно хватить. Также получили пусть небольшой, но свой урожай овса, а по мере необходимости будут его закупать. Конечно, фермеры хотят увеличивать посевы овса и многолетних трав, чтобы укреплять кормовую базу, но пока дело остается за оформлением необходимых для этого земельных участков.

К лету этого года фермеры планируют наладить доение и начать производство кумыса.

- Моя мама родом из южного Урала, где кумыс был популярен всегда. Поэтому мама знает, как его нужно готовить, знает фирменные рецепты, которым научит и меня. Думаем, с ее помощью и начнем производить кумыс, - говорит Эльвира Хамидуллина.

И думается, что этот напиток приобретет такую же востребованность у населения, как и конина, казылык, которую сейчас производят фермеры. Правда, сейчас количество натурального продукта от хозяйства не может удовлетворить имеющийся на него спрос – конина и казылык разлетаются моментально. Но чтобы радовать продуктами коневодства как можно больше людей, фермеры Хамидуллины планируют постепенно расширять хозяйство.

Кстати, когда фермеры начнут заниматься производством кумыса, они смогут рассчитывать на господдержку в рамках программы «Развитие коневодства Республики Башкортостан».


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Источник: agriculture.bashkortostan.ru
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