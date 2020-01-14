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В Кушнаренковском районе хотят расширить площади центра спасения диких животных «Куляшка»

Добавлено: 14.01.20
Просмотров: 91
Рубрика: Общество
Теги: Кушнаренковский район
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В Кушнаренковском районе хотят расширить площади центра спасения диких животных «Куляшка»

Семь лет назад в Кушнаренковском районе на базе охотничьего хозяйства был создан единственный в Башкирии центр спасения диких животных «Куляшка». По словам руководителя Дирекции по особо охраняемым природным территориям РБ Марата Хасанова, перед центром стоят две основных задачи: помощь пострадавшим животным и воспроизводство видов, на которые идет массовая охота.

В «Куляшку» привозят раненых или брошенных на верную гибель диких зверей со всей республики. В центре они получают квалифицированную ветеринарную помощь, реабилитацию и лечение. Всех поступивших обследует врач, который принимает решение о реабилитации, позволяющей зверю поправиться, окрепнуть и вернуться в привычную для него природную среду.

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Так было с пострадавшим от голодных бродячих псов лосёнком Тимкой, провалившимся под лёд на реке Белой маралом Алтаем и множеством других беспомощных зверей, нуждающихся в ветеринарной помощи и в пище. Вместе с маралом в центре обитают 11 взрослых кабанов и 13 сеголеток.

Главной проблемой остается небольшая площадь вольерного хозяйства, отсутствие зоотехнической и ветеринарной службы. Вольеры занимают площадь всего четыре гектара, а для размещения парка техники и необходимых служб нужно от 70 до 100 гектаров. Такое расширение предусматривалось проектом, разработанным ещё до открытия центра. Сейчас его хотят актуализировать, выполнить реконструкцию и расширить площади, тем более что территория это позволяет.

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Источник: i-gazeta.com
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