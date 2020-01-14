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Пенсионный фонд сообщил о повышении размера материнского капитала

Добавлено: 14.01.20
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Рубрика: Общество
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Пенсионный фонд сообщил о повышении размера материнского капитала

В республике с 1 января 2020 года увеличен до 466 617 рублей размер материнского капитала, сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом его размер увеличился на 13 591 рубль.

Член правления фонда Фоат Хантимеров отметил, что сегодня  в регионе средства на сертификате в полном и частичном размере есть у 98 тысяч семей. Сумму можно уточнить в личном кабинете, добавил он. 

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В сообщении также указывается, что с начала программы было выдано в поддержку семьям более 318 тысяч сертификатов.  В настоящее
время  средствами распорядились 220 тысяч  владельцев сертификатов. 

С 1 января, дополнительно проинформировали в фонде,  расширен круг получения ежемесячной выплаты и увеличен срок ее получения. Сумму в размере 9789 рублей ежемесячно может получать семья, где доход на каждого члена семьи  составит ниже 20 868 рублей в любое время в течение трех лет  со дня рождения второго ребенка.
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Источник: gorobzor.ru
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