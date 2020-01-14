Пенсионный фонд сообщил о повышении размера материнского капитала

В республике с 1 января 2020 года увеличен до 466 617 рублей размер материнского капитала, сообщили в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда. Сообщается, что по сравнению с прошлым годом его размер увеличился на 13 591 рубль.







Член правления фонда Фоат Хантимеров отметил, что сегодня в регионе средства на сертификате в полном и частичном размере есть у 98 тысяч семей. Сумму можно уточнить в личном кабинете, добавил он.



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В сообщении также указывается, что с начала программы было выдано в поддержку семьям более 318 тысяч сертификатов. В настоящеевремя средствами распорядились 220 тысяч владельцев сертификатов.С 1 января, дополнительно проинформировали в фонде, расширен круг получения ежемесячной выплаты и увеличен срок ее получения. Сумму в размере 9789 рублей ежемесячно может получать семья, где доход на каждого члена семьи составит ниже 20 868 рублей в любое время в течение трех лет со дня рождения второго ребенка.