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Почтальонку из Межгорья, спасшую от пожара 20 человек, представят к госнаграде

Добавлено: 15.01.20
Просмотров: 244
Рубрика: Общество
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Почтальонку из Межгорья, спасшую от пожара 20 человек, представят к госнаграде

Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил представить почтальонку, спасшую людей от пожара, к государственной награде.

Ранее сообщалось, что в Межгорье почтальон Эльвира Шаяхметова, проявив решительность и мужество, спасла от огня жизни более 20 человек, в том числе семи детей. Увидев начавшийся пожар, женщина не растерялась и стала оповещать всех жителей, а также помогла выбраться из квартиры тяжелобольной пенсионерке.

Почтальонка из Межгорья спасла из огня 20 человек

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Почтальонка из Межгорья спасла из огня 20 человек
Глава региона посвятил этой теме пост в соцсетях, где назвал ее «настоящим героем нашего времени».
«Я уже дал поручение представить Эльвиру Шаяхметову к государственной награде. На вручении мы с ней встретимся, и я лично поблагодарю её за этот смелый поступок, пожму руку. Берегите себя!», — написал Радий Хабиров.
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Источник: www.bashinform.ru
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