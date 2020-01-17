В Уфе частные перевозчики оденутся в единую форму

В Уфе водители всех частных перевозчиков переоденутся в единую форму.



"Это поручение главы РБ Радия Хабирова и поручение главы города - сделать единообразными все маршруты, которые работают на наших улицах. Также было поручено, чтобы все водители были в одинаковой форме", - комментирует заместитель главы Администрации, начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов.

Сейчас прорабатывается цвет и фасон одежды. На рубашку планируется нанести логотип бренда «Транспорт Башкортостана». Основой станет форма водителей государственного общественного транспорта. Работать в такой одежде будут шоферы всех 10 частных перевозчиков.