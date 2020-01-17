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В Уфе частные перевозчики оденутся в единую форму

Добавлено: 17.01.20
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Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе частные перевозчики оденутся в единую форму

В Уфе водители всех частных перевозчиков переоденутся в единую форму.

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Сейчас прорабатывается цвет и фасон одежды. На рубашку планируется нанести логотип бренда «Транспорт Башкортостана». Основой станет форма водителей государственного общественного транспорта. Работать в такой одежде будут шоферы всех 10 частных перевозчиков. 

"Это поручение главы РБ Радия Хабирова и поручение главы города - сделать единообразными все маршруты, которые работают на наших улицах. Также было поручено, чтобы все водители были в одинаковой форме", - комментирует заместитель главы Администрации, начальник Управления транспорта и связи Ильдар Юланов.
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Источник: vk.com
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