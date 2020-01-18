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Ветераны ВОВ получат 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Добавлено: 18.01.20
Просмотров: 132
Рубрика: Общество
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Ветераны ВОВ получат 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны получат единовременную выплату размером 75 тысяч рублей к 75-летию Победы. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время своего визита в Санкт-Петербург.

«Окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла», — сказал глава государства. По его словам, такая выплата для ветеранов привязана к годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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В начале декабря вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году поднимут выплаты ветеранам Великой Отечественной войны. Ветераны с инвалидностью смогут получать до 46,6 тысяч в месяц, а вдовы военнослужащих будут получать ежемесячную выплату от 32 тысяч рублей в месяц. В 2019 году такие выплаты выросли на 5% по сравнению с прошлым годом, напоминает RT.

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Источник: ura.news
Фото: kak2z.ru
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