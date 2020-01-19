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Ленара Иванова рассказала, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии

Добавлено: 19.01.20
Просмотров: 43
Рубрика: Общество
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Ленара Иванова рассказала, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии

Жители республики могут рассчитывать на помощь со стороны государства при рождении детей. Речь идет о льготной ипотеке и бесплатном обучении на новую специальность. Об этом рассказала Ленара Иванова - министр труда, семьи и соцзащиты.

Она подчеркнула, что период выплаты родителям увеличился до 3 лет еще с начала 2018 года. Но эти деньги получают только те семьи, где каждый человек имеет доход менее 20868 руб. Из федерального бюджета, сообщила министр, запланировано около 5,7 млн рублей, которые направлены как раз на эти выплаты.

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Также Ленара Иванова напомнила, что родители могут оформить льготную ипотеку со ставкой в размере 4,9-6%. Также все женщины, которые желают получить новую специальность и которые находятся в отпуске по декрету, могут бесплатно пройти обучение. То же самое относится к незанятым женщинам, имеющим детей до 7 лет.

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Источник: bash.news
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