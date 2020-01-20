В России маткапитал на первенца могут начать выплачивать в марте
В настоящее время депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, содержащихся в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
Как заявили изданию в комитете Госдумы по социальной политике, маткапитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.
Читайте также:Ленара Иванова рассказала, на какую поддержку могут рассчитывать семьи с детьми в Башкирии
Напомним, в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.
Глава государства также рассказал, что власти продлят программу маткапитала как минимум до конца 2026 года.
«То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу», — отметил президент России Владимир Путин.