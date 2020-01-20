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В России маткапитал на первенца могут начать выплачивать в марте

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Общество
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В России маткапитал на первенца могут начать выплачивать в марте

В настоящее время депутаты и сенаторы экстренно готовятся к рассмотрению законопроектов, необходимых для выполнения поручений, содержащихся в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

Как заявили изданию в комитете Госдумы по социальной политике, маткапитал на первенца, как и жилищные выплаты на детей, начнут оформлять уже в марте-апреле.

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Однако для этого необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», отметили в Совете Федерации.
«Будут вноситься существенные изменения и в Бюджетный кодекс. Внесенные законопроекты будем рассматривать в Думе максимально быстро», — подчеркнула член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.По словам председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, главная задача сенаторов — активно включиться в проработку и анализ требующих изменений документов, а также «дать зеленый свет на прохождение соответствующих инициатив».
Как заявил сенатор, будет меняться и финансирование выплат за счет федерального бюджета.

Напомним, в обращении к Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выдавать маткапитал при рождении первого ребенка. По его словам, новое правило должно вступить в силу с 1 января 2020 года.

Глава государства также рассказал, что власти продлят программу маткапитала как минимум до конца 2026 года.
«Сейчас эта программа рассчитана на период до 31 декабря 2021 года. Я знаю, что часто звучит волнующий многих людей вопрос: что государство намерено делать после 31 декабря 2021 года? Мы продлим эту программу. И минимум до 31 декабря 2026 года. При этом считаю, что если в семье сейчас есть ребенок, то после рождения второго материнский капитал должен предоставляться ей уже в новом, увеличенном размере. А это, как уже сказал, 616 617 рублей», — сказал Владимир Путин, оглашая послание Федеральному Собранию.При рождении третьего ребенка государство «гасит» за семью 450 тысяч рублей ее ипотечного кредита.

«То есть в целом семья с тремя детьми сможет при помощи государства вложить в решение своей жилищной проблемы свыше одного миллиона рублей. Для целого ряда регионов, городов, даже областных центров это почти половина стоимости квартиры или дома. Напомню также, что льготную ставку ипотеки – шесть процентов годовых – для семей с двумя и более детьми мы распространили на весь срок кредита. В результате число тех, кто воспользовался такой мерой поддержки, возросло почти в десять раз сразу», — отметил президент России Владимир Путин.

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Источник: www.bashinform.ru
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