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В Башкирии с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 тысяч человек

Добавлено: 20.01.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии с начала года в качестве самозанятых зарегистрировались более 2 тысяч человек

С начала 2020 года в регионе более двух тысяч человек зарегистрировалось как самозанятые, сообщает пресс-служба УФНС по РБ.

Все предприниматели зарегистрировались через удобный сервис «Мой налог», им не пришлось приходить в налоговую. Теперь самозанятые будут платить налог в размере 4% на профессиональный доход. Прибыль будет фиксировать специальное приложение – в него нужно вносить все поступления до 25 числа.

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По данным специалистов, количество самозанятых в Башкирии может возрасти до 50 000 человек.

Напомним, что самозанятыми могут сдать мастера по маникюру, наращиванию ресниц, няни, копирайтеры, строители, кондитеры, шве и т.д., то есть те специалисты, которые работают не в организации, а на себя.
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Источник: www.ufa.kp.ru
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