Благовещенск признали одним из лучших городов по озеленению территорий

Благовещенск признан моногородом с благоприятной городской средой, сообщили в Минэкономразвития Башкирии, основываясь на данные рейтинга «Индекс качества городской среды».







Этот индекс ежегодно формируется Минстроем России для реализации положений майских указов президента России Владимира Путина. Всего по итогам прошлого года отмечено 53 моногорода.

«Одним из критериев составления рейтинга стало благоустройство в моногородах общественных городских пространств: парков, скверов, улиц и набережных, — добавили в Минэкономразвития Башкирии. — Ранее в рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности», реализуемого при участии Фонда развития моногородов, в городах было реализовано свыше 1180 таких проектов. Ряд из них учли при оценке».

Индекс Минстроя России формируется с учетом шести критериев качества городской среды. Среди них — безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления.



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Башкирский Благовещенск отмечен в рейтинге в числе лучших по озеленению территорий.