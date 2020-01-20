Благовещенск признали одним из лучших городов по озеленению территорий

Башкирский Благовещенск отмечен в рейтинге в числе лучших по озеленению территорий.
«Одним из критериев составления рейтинга стало благоустройство в моногородах общественных городских пространств: парков, скверов, улиц и набережных, — добавили в Минэкономразвития Башкирии. — Ранее в рамках программы «5 шагов благоустройства повседневности», реализуемого при участии Фонда развития моногородов, в городах было реализовано свыше 1180 таких проектов. Ряд из них учли при оценке».
Индекс Минстроя России формируется с учетом шести критериев качества городской среды. Среди них — безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, идентичность и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram