Семья из Белорецка приняла участие в популярной программе «Дорогая, я забил»

Семья Шагабутдиновых из Белорецка приняла участие в популярной программе «Дорогая, я забил» на известном телеканале «Ю». Цель передачи помочь семьям найти компромисс, разделить в равной степени обязанности по дому и воспитанию детей. А в качестве победного выигрыша семья может получить денежную награду.







Лиана Шагабутдинова обратилась в программу, устав тянуть на себе все обязанности по дому, по воспитанию двух детей, ловко сочетая это с работой грузчиком. 35-летний Рамиль работает на действительно тяжёлой работе по 12 часов, однако свободное время проводит или в кровати, или за игрой в футбол с друзьями. Родные дети редко видели вмешательство отца в свою жизнь и жизнь из общего дома.



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Фото: из открытых источников

Ведущий программы попытался изменить ситуацию: Лиана уехала на три дня отдыхать, проводить время сама с собой, а Рамиль остался в доме и за папу, и за маму. И хоть мужчина по началу растерялся, в течение программы ему удалось наладить контакт с детьми, они делали вместе уроки; начать ремонт в доме, который так давно ждала Лиана; построить курятник и даже научиться печь чак-чак.Рамиль показал готовность справляться со своей ленью ради близких. Поэтому семья получила денежный приз в размере 200 тысяч рублей. Деньги Шагабутдиновы потратят на ремонт остального дома.