В Уфе уникальные кошки поборются за главный Кубок Башкортостана

25 и 26 января хвостатые приедут на выставку в лайфстайл-центр «Башкирия» из лучших питомников России и зарубежья.







В конкурсе заявлены такие породы, как: мейн-куны, бобтейлы с характерным коротким хвостиком, голые сфинксы и курчавые рексы, тайские красавцы и американские керлы, длинношерстные персидские, экзоты, вислоухие и страйты шотландские, сибирские, британцы. Международную выставку посетят любители кошек республики, владельцы и заводчики Приволжского, Уральского, Сибирского и других округов России, а также Казахстана.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

В формате мероприятия состоятся: различные конкурсы, ринги молодых и взрослых животных, монопородные шоу, аджилити - трасса с полосой препятствий, которые четвероногие с легкостью преодолевают. Захватывающими по размаху обещают быть первенства кошек - Best-in-Show. Самым зрелищным станет вручение «VIII Кубка Башкортостана» по результатам 2019 выставочного года. Условие участия котиков в этом ринге: животное должно принадлежать жителю Башкортостана, занять призовое место на выставках любого клуба на территории республики в 2019 году.