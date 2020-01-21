На средства маткапитала разрешат строить дом на садовом участке

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который позволяет семьям с детьми строить и реконструировать жилье на садовых участках на средства материнского капитала. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.







«Средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении. Поправки связаны с тем, что с 1 января 2019 года строить жилые дома можно не только на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но и на садовом участке, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ был одобрен правительством в ноябре 2019 года, напоминает RT.



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Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил усилить меры поддержки молодых семей. В частности, он предложил выплачивать семьям маткапитал в размере 466 тысяч рублей уже за первого ребенка, а для семей с двумя детьми увеличить сумму на 150 тысяч рублей, сообщает агентство Nation News.