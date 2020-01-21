Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » На средства маткапитала разрешат строить дом на садовом участке

На средства маткапитала разрешат строить дом на садовом участке

Добавлено: 21.01.20
Просмотров: 94
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
На средства маткапитала разрешат строить дом на садовом участке

Депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, который позволяет семьям с детьми строить и реконструировать жилье на садовых участках на средства материнского капитала. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Средства материнского капитала можно будет использовать на строительство жилого дома на садовом участке», — говорится в сообщении. Поправки связаны с тем, что с 1 января 2019 года строить жилые дома можно не только на участке, предназначенном под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но и на садовом участке, пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Документ был одобрен правительством в ноябре 2019 года, напоминает RT.

Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми

Читайте также:

Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми
Ранее президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию поручил усилить меры поддержки молодых семей. В частности, он предложил выплачивать семьям маткапитал в размере 466 тысяч рублей уже за первого ребенка, а для семей с двумя детьми увеличить сумму на 150 тысяч рублей, сообщает агентство Nation News.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: ura.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми
Политика
Путин предложил сразу несколько новых мер поддержки семей с детьми
Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца
Политика
Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца
В России маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке
Человек и закон
В России маткапитал разрешат тратить на строительство дома на садовом участке
Власти продлят программу материнского капитала до 2025 года
Общество
Власти продлят программу материнского капитала до 2025 года
В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки
Экономика
В России запретили тратить маткапитал на погашение ипотеки
В России упростили процедуру выдачи маткапитала
Общество
В России упростили процедуру выдачи маткапитала
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: