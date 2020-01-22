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Жительница Чишминского района подала на местную администрацию в суд за отсутствие дорог

Добавлено: 22.01.20
Просмотров: 69
Рубрика: Общество
Теги: Чишминский район
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Жительница Чишминского района подала на местную администрацию в суд за отсутствие дорог

В Чишмах местная жительница подала иск в отношении местных властей за отсутствие дорог на четырех улицах районного центра.

В производстве Чишминского районного суда Башкирии находится производство по иску местной жительницы Фирузы Дистановой к местной поселковой администрации.

Слушание дела «О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации» запланировано на 30 января.

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«На четырех улицах микрорайона «Заречный» ни разу не делался ремонт дорог. То есть ни разу за 30 лет. Я обжаловала бездействие местных властей в суде. В администрации эти четыре дороги указаны как с твердым покрытием, во всяком случае, так говорит их представитель, но по сути это грунтовки. Поэтому я в первом судебном заседании затребовала всю документацию».
В качестве третьих лиц к процессу привлекаются также администрация Чишминского района, АО «Башкиравтодор», Чишминское ДРСУ БАД, ОМВД по району и МУП «Уют».

В производстве Чишминского районного суда Башкирии находится производство по иску местной жительницы Фирузы Дистановой к местной поселковой администрации. Формулировка дела на сайте суда выражена довольно сложно — «О разрешении споров между федеральными органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации…». Однако сама суть спора довольно простая.- На четырех улицах микрорайона «Заречный» с момента появления самого района ни разу не делался ремонт дорог. То есть ни разу за 30 лет. Я не хочу этого терпеть и обжаловала бездействие местных властей в суде. У них (администрации) эти четыре дороги указаны как с твердым покрытием, во всяком случае, так говорит их представитель, но по сути это грунтовки. Поэтому я в первом судебном заседании затребовала всю документацию. Необходимо проводить экспертизы, которые докажут бездействие властей, — говорит женщина с активной жизненной позицией.В качестве третьих лиц к процессу привлекаются также администрация Чишминского района, АО «Башкиравтодор», Чишминское ДРСУ БАД, ОМВД по району и МУП «Уют». Следующее заседание назначено на 30 января


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Источник: www.bashinform.ru
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