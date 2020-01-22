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В Уфе появится 11 новых маршрутов общественного транспорта

Добавлено: 22.01.20
Просмотров: 101
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе появится 11 новых маршрутов общественного транспорта

В Уфе запустят одиннадцать новых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил начальник уфимского управления транспорта Ильдар Юланов на оперативном совещании в мэрии, которое прошло накануне, 21 января.

— Для решения вопроса транспортного обслуживания микрорайонов «Белореченский», Жилино, «Серебряный ручей», Никольский, «Забельский», Елкибаево, Федоровка и Нагаево в 2020 году планируется работа 11 новых маршрутов, — рассказал Юланов.

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По словам начальника городского транспортного управления, сейчас в Уфе работает 125 муниципальных маршрутов. Их обслуживает госперевозчик «Башавтотранс», Муниципальное управление электротранспорта (МУЭТ) и 10 частных перевозчиков (три из них — индивидуальные предприниматели).

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Источник: ufa1.ru
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