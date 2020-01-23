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В Нуримановском районе создадут поисково-спасательное подразделение

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Общество
Теги: Нуримановский район
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В Нуримановском районе создадут поисково-спасательное подразделение

В селе Павловка Нуримановского района Башкирии планируется открыть новый поисково-спасательный отряд.

«В районе Павловского водохранилища активно развиваются базы и дома отдыха, где круглогодично проводятся массовые спортивные и культурные мероприятия. На акватории перемещается большое количество плавсредств, а в зимнее время на льду скапливаются любители зимней рыбалки, использующие в качестве транспортных средств снегоходы и автомобили. Создание в селе Павловка поисково-спасательного подразделения позволит быстро оказывать помощь тем, кому потребуется», — сообщили в пресс-службе республиканского Госкомитета по ЧС.

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Сейчас отводят участок земли в прибрежной зоне Павловского водохранилища под расположение отряда. Там будут расположены помещения для дежурных смен и хранения спецоборудования.

Всего в Башкирии будет восемь спасательных отрядов. Ранее созданные семь отрядов дислоцируются в Уфе, Белорецке, Дюртюлях, Кумертау, Сибае, Туймазах и селе Малояз.

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Источник: www.bashinform.ru
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