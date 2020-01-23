Стало известно, в каких районах Башкирии реже разводятся и чаще женятся

Государственный комитет РБ по делам юстиции сообщил, что в 2019 году в Башкирии связали себя узами брака чуть более 25 тысяч пар. А вот закончили свои отношения чуть более 15 тысяч семей. В некоторых районах республики специалисты отметили заметный рост свадеб.







В этот список вошли города Ишимбай, Уфа, Нефтекамск, Сибай, из районов – Аскинский, Иглинский, Баймакский, Дюртюлинский и другие. Причем если в некоторых местах показатель увеличился незначительно (от 0,6%), то в других количество счастливых семьянинов выросло на 54%.

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Другие районы Башкирии могут похвастаться снижением числа разводов. Например, в этом списке оказались Кумертау, Бирск, Мелеуз, а также Мишкинский, Кушнаренковский, Стерлибашевский и другие районы Башкирии. В остальной части республики ситуация еще более благоприятная. Например, в Межгорье, Балтачевском и Дуванском районах одновременно увеличилось количество браков и снизилось число разводов.