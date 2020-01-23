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В Башкирии для многодетных семьей расширили условия получения 600 тысяч рублей

Добавлено: 23.01.20
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Рубрика: Общество
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В Башкирии для многодетных семьей расширили условия получения 600 тысяч рублей

В Башкирии в семьях, где воспитываются восемь или более детей, в 2020 году получат солидную единовременную денежную выплату. Об этом сообщило республиканское минтруда и соцзащиты. 

Сумма выплаты составит 600 тыс. рублей и чтобы ее получить дети в семье должны  иметь возраст не старше 23 лет и проживать на территории Башкирии на протяжении трех лет. При этом не имеет значение, являются ли дети школьниками или работают.  

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Раньше многодетные семьи могли рассчитывать на подобные денежные выплаты лишь тогда, когда дети являлись несовершеннолетними. Корректировка программы  увеличила перечень получателей почти в три раза: в 2020 году средства получат более 130 семей. Для этих целей из республиканского бюджета будет выделено 52 млн рублей.

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