В Башкирии для многодетных семьей расширили условия получения 600 тысяч рублей
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В Башкирии в семьях, где воспитываются восемь или более детей, в 2020 году получат солидную единовременную денежную выплату. Об этом сообщило республиканское минтруда и соцзащиты.
Сумма выплаты составит 600 тыс. рублей и чтобы ее получить дети в семье должны иметь возраст не старше 23 лет и проживать на территории Башкирии на протяжении трех лет. При этом не имеет значение, являются ли дети школьниками или работают.
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