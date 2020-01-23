В Башкирии для многодетных семьей расширили условия получения 600 тысяч рублей

В Башкирии в семьях, где воспитываются восемь или более детей, в 2020 году получат солидную единовременную денежную выплату. Об этом сообщило республиканское минтруда и соцзащиты.







Сумма выплаты составит 600 тыс. рублей и чтобы ее получить дети в семье должны иметь возраст не старше 23 лет и проживать на территории Башкирии на протяжении трех лет. При этом не имеет значение, являются ли дети школьниками или работают.

Раньше многодетные семьи могли рассчитывать на подобные денежные выплаты лишь тогда, когда дети являлись несовершеннолетними. Корректировка программы увеличила перечень получателей почти в три раза: в 2020 году средства получат более 130 семей. Для этих целей из республиканского бюджета будет выделено 52 млн рублей.