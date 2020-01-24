В Уфе можно будет отслеживать местонахождение городского транспорта

В Уфе будет запущена онлайн-диспетчерская, отслеживающая работу пассажирского транспорта. Такое нововведение планируется принять уже в первой половине 2020 года. Диспетчерская начнёт свою работу на базе предприятия МУП «Уфагортранс».





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В автобусах будут установлены датчики навигации GPS/ГЛОНАС, которые будут передавать информацию о местонахождении транспорта. Такая мера принята для того, чтобы устранить проблемы в соблюдении расписания и интервалов движения на маршрутах. Чаще всего жители Уфы жалуются на работу государственного транспорта.Первым же к системе будет подключен один из частных маршрутов. В школьных автобусах уже есть подобная система мониторинга. Система на основе сигналов ГЛОНАСС позволяет отслеживать не только движение транспорта, но и фиксировать качество вождения.