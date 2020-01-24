Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Уфе можно будет отслеживать местонахождение городского транспорта

В Уфе можно будет отслеживать местонахождение городского транспорта

Добавлено: 24.01.20
Просмотров: 90
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
Комментарии (0)
Загрузка...
В Уфе можно будет отслеживать местонахождение городского транспорта

В Уфе будет запущена онлайн-диспетчерская, отслеживающая работу пассажирского транспорта. Такое нововведение планируется принять уже в первой половине 2020 года. Диспетчерская начнёт свою работу на базе предприятия МУП «Уфагортранс».

В Уфе пенсионеры вынуждены искать пропитание в мусорных баках

Читайте также:

В Уфе пенсионеры вынуждены искать пропитание в мусорных баках
В автобусах будут установлены датчики навигации GPS/ГЛОНАС, которые будут передавать информацию о местонахождении транспорта. Такая мера принята для того, чтобы устранить проблемы в соблюдении расписания и интервалов движения на маршрутах. Чаще всего жители Уфы жалуются на работу государственного транспорта.

Первым же к системе будет подключен один из частных маршрутов. В школьных автобусах уже есть подобная система мониторинга. Система на основе сигналов ГЛОНАСС позволяет отслеживать не только движение транспорта, но и фиксировать качество вождения.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: bash.news
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В Уфе появится 11 новых маршрутов общественного транспорта
Общество
В Уфе появится 11 новых маршрутов общественного транспорта
В Уфе частные перевозчики оденутся в единую форму
Общество
В Уфе частные перевозчики оденутся в единую форму
В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт
Общество
В Башкирии появится мобильное приложение «Транспортный эксперт» для жалоб жителей на общественный транспорт
В Уфе отслеживать перемещения коммунальной техники будет система ГЛОНАСС
ЖКХ
В Уфе отслеживать перемещения коммунальной техники будет система ГЛОНАСС
В Уфе городской транспорт подключат к ГЛОНАСС
Общество
В Уфе городской транспорт подключат к ГЛОНАСС
В Уфе заработал сервис по отслеживанию движения маршруток
Общество
В Уфе заработал сервис по отслеживанию движения маршруток
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
Общество
Стоимость проезда в маршрутках Уфы не будет повышена
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов
Общество
В Уфе на старом Бельском мосту запретят движение автобусов
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: