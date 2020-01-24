Пчеловоды Иглинского района намерены обратиться в Госдуму, с просьбой сохранить медоносную липу от вырубки
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Председатели обществ пчеловодов сельских поселений обеспокоены тем, что в районе в этом году может продолжится сплошная вырубка липы — основной медоносной породы дерева.
По словам пчеловодов, липняки составляют половину общей площади лесов в районе — 64 тысячи га и являются основным медоносом. По итогам 2019 года по Иглинскому району на 440 пасеках получено 272 тонны меда, из них 200 тонн или 80 процентов — липового.
- Именно в возрасте 50-90 лет липа выделяет максимум нектара и обеспечивает наши пасеки стабильным медосбором, - пояснил председатель Общества пчеловодов Иглинского района Фаниль Галлямутдинов.Поэтому пчеловоды готовы направить предложение в Государственную Думу России. Суть обращения в том, что в настоящее время липа не является ценной породой дерева и разрешена для рубки, поэтому необходимо включить липу в перечень ценных пород и запретить выдачу делянок для сплошной рубки.
Также представители Общества пчеловодов войдут в состав Ассоциации лесозаготовителей Иглинского района. Это поможет выстроить более плотное взаимодействие и сотрудничество — пчеловоды и лесопромышленники смогут совместно выезжать на делянки, осматривать их и составлять акты в случае выявления нарушений для дальнейшего принятия мер.
Источник: администрация Иглинского района
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