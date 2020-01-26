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В Стерлитамаке уличный фонарь освещает небо

Добавлено: 26.01.20
Просмотров: 109
Рубрика: Общество
Теги: Стерлитамакский район
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В Стерлитамаке уличный фонарь освещает небо

В социальных сетях сегодня, 26 января, появилась очень забавная фотография. На ней ясно видно, как уличный фонарь повернут лампочкой вверх. Эта «инсталяция» находится в Стерлитамаке.


В итоге получилось так, что он освещает небо и кроны деревьев, а не дорогу и тротуар. Пока не известно, кто, когда и почему так установил фонарь. Но некоторые пользователи уже обратили внимание на данную несуразность.

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Так, в подписи к фото вспоминают заглавного героя мультфильма «Вовка в Тридевятом царстве». Там процитирована его известная в Интернете фраза: «И так сойдет». А другой комментатор заметил, что этот фонарь светит прямо к ним в спальню и мешает спать.

Пользователи соцсети:
Из серии «И так сойдёт». Уличный фонарь вместо освещения дороги во дворе освещает небо - установлен вверх ногами 
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Источник: bash.news
Фото: pro_ishimbay
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