В Москве от остановки сердца умер протоиерей Всеволод Чаплин

26 января в возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин. Произошло это во дворе храма Феодора Студита что у Никитских ворот.



Информацию о смерти священнослужителя подтвердили Владимир Легойда - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).





Предварительно стало известно, что у протоирея произошла остановка сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза.



Справка:

Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина.



В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию.



Был кандидатом богословия. Защитил диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".



21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера.



В 1985-1990 годах являлся сотрудником Издательского отдела Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП).



С 1990 по 2009 год работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 годах был заместителем председателя ОВЦС.



В 1990-2000 годах являлся членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ); был сомодератором комиссии "Церковь и общество" КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.



В 1999 году был возведен в сан протоиерея.



С 2009 года был настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы.



С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Московского патриархата.



С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года являлся членом Высшего Церковного совета РПЦ.



До 24 декабря 2015 года был представителем Русской православной церкви в Межрелигиозном совете России.



В феврале 2016 года стало известно, что Всеволод Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.



Занимал пост председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Входил в Синодальную библейско-богословскую комиссию.



Был заместителем главы Всемирного русского народного собора.



Преподавал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва), был доцентом.



Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Был членом Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений.





Являлся автором и ведущим программ "Комментарий недели" (телеканал "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (телеканал "Спас").



Был награжден орденом Дружбы (2009), Почетной грамотой президента РФ Дмитрия Медведева (2011; "за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами").



Отмечен церковными орденами: святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени (2010, 1996), святителя Иннокентия Московского II степени (2005), преподобного Сергия Радонежского III степени (2013).



Имел орден Российского Императорского дома св. Анны II степени и ряд общественных наград.



Был действительным членом Академии российской словесности, Союза писателей России.