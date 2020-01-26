В Москве от остановки сердца умер протоиерей Всеволод Чаплин
26 января в возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин. Произошло это во дворе храма Феодора Студита что у Никитских ворот.
Информацию о смерти священнослужителя подтвердили Владимир Легойда - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ и епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).
Предварительно стало известно, что у протоирея произошла остановка сердца. В ближайшее время будет проведена экспертиза.
Справка:
Всеволод Чаплин родился 31 марта 1968 года в Москве в семье в семье советского ученого, профессора Анатолия Федоровича Чаплина.
В 1990 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1994 году - Московскую духовную академию.
Был кандидатом богословия. Защитил диссертацию "Проблема соотношения естественной и богооткровенной новозаветной этики в современной зарубежной инославной и нехристианской мысли".
21 апреля 1991 года был рукоположен в сан диакона, 7 января 1992 года - в сан пресвитера.
В 1985-1990 годах являлся сотрудником Издательского отдела Русской православной церкви Московского патриархата (РПЦ МП).
С 1990 по 2009 год работал в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) РПЦ МП. Возглавлял секретариат ОВЦС по взаимоотношениям Церкви и общества. В 2001-2009 годах был заместителем председателя ОВЦС.
В 1990-2000 годах являлся членом Центральных комитетов Всемирного совета церквей (ВСЦ) и Конференции европейских церквей (КЕЦ); был сомодератором комиссии "Церковь и общество" КЕЦ, членом комиссии Церквей по международным делам ВСЦ.
В 1999 году был возведен в сан протоиерея.
С 2009 года был настоятелем храма святителя Николая на Трех Горах в Пресненском районе Москвы.
С 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года - председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества РПЦ Московского патриархата.
С 22 марта 2011 года по 24 декабря 2015 года являлся членом Высшего Церковного совета РПЦ.
До 24 декабря 2015 года был представителем Русской православной церкви в Межрелигиозном совете России.
В феврале 2016 года стало известно, что Всеволод Чаплин был назначен настоятелем храма Феодора Студита у Никитских ворот.
Занимал пост председателя Экспертного совета "Экономика и этика" при Святейшем Патриархе Московском и всея Руси. Входил в Синодальную библейско-богословскую комиссию.
Был заместителем главы Всемирного русского народного собора.
Преподавал в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (Москва), был доцентом.
Входил в состав Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ. Был членом Экспертного совета Комитета Государственной думы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций, Консультативного совета ОБСЕ по вопросам свободы религии и убеждений.
Являлся автором и ведущим программ "Комментарий недели" (телеканал "Союз"), "Время доверия" (Радио "Комсомольская правда"), "Вечность и время" (телеканал "Спас").
Был награжден орденом Дружбы (2009), Почетной грамотой президента РФ Дмитрия Медведева (2011; "за заслуги в развитии духовной культуры и укреплении дружбы между народами").
Отмечен церковными орденами: святого благоверного князя Даниила Московского II и III степени (2010, 1996), святителя Иннокентия Московского II степени (2005), преподобного Сергия Радонежского III степени (2013).
Имел орден Российского Императорского дома св. Анны II степени и ряд общественных наград.
Был действительным членом Академии российской словесности, Союза писателей России.