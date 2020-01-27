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В Уфе откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 23
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе откроют стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»

30 января 2020 года на территории Верхнеторговой площади состоится торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы».

День открытия стелы выбран не случайно. Именно 30 января начинается обратный отсчет ста дней до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день будет дан старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате.

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В торжественном мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, труда, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений и другие почетные гости.

На церемонии прозвучат песни военных лет, будет организовано показательное выступление. Хедлайнером мероприятия станет этно-рок группа «Аргымак».

Приглашаем жителей и гостей столицы посетить мероприятие, посвященное 75-ой годовщине Великой Победы. Начало в 17.00ч.

Источник: администрация Уфы
Фото: администрация Уфы
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