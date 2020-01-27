Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Пользователи почтового сервиса Mail.ru массово жалуются на сбой в работе

Пользователи почтового сервиса Mail.ru массово жалуются на сбой в работе

Добавлено: 27.01.20
Просмотров: 25
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Пользователи почтового сервиса Mail.ru массово жалуются на сбой в работе

Пользователи Mail.ru массово жалуются на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны. Массовый сбой подтвердили в компании.

- К сожалению, у нас возникли временные технические трудности, - сообщили в Mail.ru. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации.

Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Жители Мелеуза пожаловались на неприятный запах в городе
Общество
Жители Мелеуза пожаловались на неприятный запах в городе
Роскомнадзор на некоторое время ограничил доступ к сайту "Башинформа"
Человек и закон
Роскомнадзор на некоторое время ограничил доступ к сайту "Башинформа"
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
Образование
С 1 февраля по 30 июня в Башкирии начинается прием документов будущих первоклассников
В Стерлитамаке со 2 января 308 квартир не получают тепла
Происшествия
В Стерлитамаке со 2 января 308 квартир не получают тепла
Платежная система PayPal блокирует счета россиян
Происшествия
Платежная система PayPal блокирует счета россиян
Крупнейшим поисковикам России предложили принять антипиратский меморандум
Человек и закон
Крупнейшим поисковикам России предложили принять антипиратский меморандум
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
ЖКХ
В Белорецке на улицах города образовались стихийные свалки
eBay не будет сотрудничать с "Почта России"
Общество / Это интересно
eBay не будет сотрудничать с "Почта России"
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: