Пользователи почтового сервиса Mail.ru массово жалуются на сбой в работе

Пользователи Mail.ru массово жалуются на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России. Большая часть жалоб поступает из европейской части страны. Массовый сбой подтвердили в компании.





- К сожалению, у нас возникли временные технические трудности, - сообщили в Mail.ru. Наши технические специалисты уже работают над исправлением ситуации.