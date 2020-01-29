Какие ожидаются изменения с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года вступят в силу законы, которые изменят жизнь россиян.



Изменение размера пенсий федеральным льготникам

Изменится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам. Ожидается, что ежегодно растущая из-за индексации сумма в этом году увеличится на 3,8 процента. Так, большинство граждан, получающих ЕДВ, заметят прибавку в размере около 100 рублей. В числе 61 категории льготников ветераны боевых действий, участники ВОВ, герои России и СССР, чернобыльцы, инвалиды I, II и III групп.







Рост тарифов системы «Платон»

Владельцы транспортных средств, вес которых превышает 12 тонн, станут больше платить за передвижение по федеральным трассам. Новый тариф составит 2 рубля 20 копеек, тогда как в январе стоимость одного километра составляла 2 рубля 4 копейки. При этом предполагается, что такое повышение цены способствует подорожанию доставок, повышению тарифов почтовых служб и росту цен в магазинах.









Зарубежные СМИ, признанные иностранными агентами, будут облагаться штрафами в случае нарушения установленного порядка деятельности. Так, физлицу могут вменить 10 тысяч рублей, должностному - 50 тысяч рублей, организациям - 500 тысяч рублей. При повторном нарушении физлицо могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, должностное - на 100 тысяч рублей, организацию - на 1 млн рублей и более.Теперь при совершении покупки через торговый автомат (вендинг) жителям России достаточно будет отсканировать QR-код с дисплея и сохранить его в своем смартфоне. От бумажного же чека со временем можно будет отказаться.

Изменение норм социального обеспечения

В конце месяца - 27 февраля - вступят в силу некоторые разделы Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». Она была принята в Женеве в 1952 году. Сегодня же в России начнут действовать пункты об обеспечении при утрате кормильца, инвалидности, материнстве, профзаболевании, медобслуживании, наступлении преклонного возраста. С полным текстом принятой Конвенции можно ознакомиться здесь.



«Дальневосточный гектар» будет увеличен на два региона

Участниками программы «Дальневосточный гектар» станут жители Бурятии и Забайкалья. Также известно, что с 1 августа получить земельный участок смогут не только дальневосточники, но и каждый гражданин России.

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