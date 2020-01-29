Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Какие ожидаются изменения с 1 февраля 2020 года

Какие ожидаются изменения с 1 февраля 2020 года

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 118
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Какие ожидаются изменения с 1 февраля 2020 года

С 1 февраля 2020 года вступят в силу законы, которые изменят жизнь россиян.

Изменение размера пенсий федеральным льготникам
Изменится размер ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) федеральным льготникам. Ожидается, что ежегодно растущая из-за индексации сумма в этом году увеличится на 3,8 процента. Так, большинство граждан, получающих ЕДВ, заметят прибавку в размере около 100 рублей. В числе 61 категории льготников ветераны боевых действий, участники ВОВ, герои России и СССР, чернобыльцы, инвалиды I, II и III групп.

Рост тарифов системы «Платон»
Владельцы транспортных средств, вес которых превышает 12 тонн, станут больше платить за передвижение по федеральным трассам. Новый тариф составит 2 рубля 20 копеек, тогда как в январе стоимость одного километра составляла 2 рубля 4 копейки. При этом предполагается, что такое повышение цены способствует подорожанию доставок, повышению тарифов почтовых служб и росту цен в магазинах.

Зарубежных СМИ-иноагентов начнут штрафовать
Зарубежные СМИ, признанные иностранными агентами, будут облагаться штрафами в случае нарушения установленного порядка деятельности. Так, физлицу могут вменить 10 тысяч рублей, должностному - 50 тысяч рублей, организациям - 500 тысяч рублей. При повторном нарушении физлицо могут оштрафовать на 50 тысяч рублей, должностное - на 100 тысяч рублей, организацию - на 1 млн рублей и более.

Отказ от бумажных чеков
Теперь при совершении покупки через торговый автомат (вендинг) жителям России достаточно будет отсканировать QR-код с дисплея и сохранить его в своем смартфоне. От бумажного же чека со временем можно будет отказаться.

Изменение норм социального обеспечения
В конце месяца - 27 февраля - вступят в силу некоторые разделы Конвенции «О минимальных нормах социального обеспечения». Она была принята в Женеве в 1952 году. Сегодня же в России начнут действовать пункты об обеспечении при утрате кормильца, инвалидности, материнстве, профзаболевании, медобслуживании, наступлении преклонного возраста. С полным текстом принятой Конвенции можно ознакомиться здесь.

«Дальневосточный гектар» будет увеличен на два региона
Участниками программы «Дальневосточный гектар» станут жители Бурятии и Забайкалья. Также известно, что с 1 августа получить земельный участок смогут не только дальневосточники, но и каждый гражданин России.
Читать еще...


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: gorobzor.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей
Общество
В России с 2020 года размер ежемесячных выплат на первого и второго ребенка составит 12 тысяч рублей
В России 1 июля тарифы за "Платон" повысились на 14 копеек за километр
Экономика
В России 1 июля тарифы за "Платон" повысились на 14 копеек за километр
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Экономика
В России цены на газ с 1 июля 2019 года вырастут на 1,4 процента
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
Экономика
Стало известно, насколько увеличится пенсия с 1 апреля 2019 года
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
Общество
В Башкирии заметно выросли тарифы на коммунальные услуги
Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты
Общество
Жители Башкирии будут получать повышенные ежемесячные выплаты
С 1 февраля повышены ежемесячные выплаты для федеральных льготников
Общество
С 1 февраля повышены ежемесячные выплаты для федеральных льготников
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Общество
С 1 апреля жители Башкирии получат повышенную социальную пенсию
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: