Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Погода на февраль 2020 в Башкирии - точный прогноз

Погода на февраль 2020 в Башкирии - точный прогноз

Добавлено: 29.01.20
Просмотров: 0
Рубрика: Общество
Комментарии (0)
Загрузка...
Погода на февраль 2020 в Башкирии - точный прогноз

Январские морозы отступили, и уже подступает февраль – последний месяц зимы. По данным синоптиков, февраль в этом году в Башкирии будет аномально теплым – ожидаются дожди, мокрый снег и даже плюсовая температура.

Так, например, по данным сервиса Gismeteo, в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, в Башкирии ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха составит -5 градусов днем и -8 ночью.

С 3 февраля в регион снова придет аномальное тепло – в понедельник столбик термометра покажет всего -2 градуса, целый день будет идти снег, а ночью похолодает до -9. 4 февраля в регионе ожидается мокрый снег, дождь и плюсовая температура – воздух прогреется до +2 градусов. Такая же погода ждет жителей Башкирии 5 и 6 февраля.

Ближе к выходным, 7 февраля, осадки прекратятся и придут морозы. В пятницу температура воздуха составит -11 ночью и -7 днем, при этом осадков не ожидается. 8 и 9 февраля характер погоды почти не изменится – будет также по-зимнему холодно, но выпадет небольшой снег.

С 10 по 16 февраля в Башкирии погода будет капризной и переменчивой. В начале недели ожидаются снегопады и метели, температура воздуха в среднем составит -4 градуса. В конце недели в республику придут дожди, а столбик термометра снова поднимется до отметок +2, +3.

Именно такой характер погоды сохранится до конца месяца – средняя температура воздуха будет граничить на отметке в -3 градусов и постоянно будет «скакать» между плюсом и минусом.

Если верить данному прогнозу метеорологов, весна в 2020 году будет ранняя, и уже в начале марта зазвенит капель. А пока по итогам первых двух месяцев зимы можно с уверенностью сказать, что прогнозы Росгидромета сбылись – зима в Башкирии была «розовой», то есть аномально теплой.

Источник: www.ufa.kp.ru
Прокомментировать
  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent

Загрузка...
Читайте также
Погода в Башкирии на октябрь 2019 года
Общество
Погода в Башкирии на октябрь 2019 года
Погода в Башкирии сегодня: актуальный прогноз
Общество
Погода в Башкирии сегодня: актуальный прогноз
В Башкирии ожидаются снежные выходные
Общество
В Башкирии ожидаются снежные выходные
Погода на завтра в Башкортостане: 30 мая 2019 года потеплеет до +27
Общество
Погода на завтра в Башкортостане: 30 мая 2019 года потеплеет до +27
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Общество
Погода в Башкирии на 30 мая: и снова непогода
Погода в Башкирии в конце сентября 2019 года: что ждет жителей
Общество
Погода в Башкирии в конце сентября 2019 года: что ждет жителей
Погода на август 2019 года в Башкирии: каким будет последний месяц лета
Общество
Погода на август 2019 года в Башкирии: каким будет последний месяц лета
Погода в Уфе на январь 2020 года: будет снежно и тепло
---
Погода в Уфе на январь 2020 года: будет снежно и тепло
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: