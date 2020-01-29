Погода на февраль 2020 в Башкирии - точный прогноз

Январские морозы отступили, и уже подступает февраль – последний месяц зимы. По данным синоптиков, февраль в этом году в Башкирии будет аномально теплым – ожидаются дожди, мокрый снег и даже плюсовая температура.







Так, например, по данным сервиса Gismeteo, в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля, в Башкирии ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура воздуха составит -5 градусов днем и -8 ночью.









С 3 февраля в регион снова придет аномальное тепло – в понедельник столбик термометра покажет всего -2 градуса, целый день будет идти снег, а ночью похолодает до -9. 4 февраля в регионе ожидается мокрый снег, дождь и плюсовая температура – воздух прогреется до +2 градусов. Такая же погода ждет жителей Башкирии 5 и 6 февраля.Ближе к выходным, 7 февраля, осадки прекратятся и придут морозы. В пятницу температура воздуха составит -11 ночью и -7 днем, при этом осадков не ожидается. 8 и 9 февраля характер погоды почти не изменится – будет также по-зимнему холодно, но выпадет небольшой снег.С 10 по 16 февраля в Башкирии погода будет капризной и переменчивой. В начале недели ожидаются снегопады и метели, температура воздуха в среднем составит -4 градуса. В конце недели в республику придут дожди, а столбик термометра снова поднимется до отметок +2, +3.

Именно такой характер погоды сохранится до конца месяца – средняя температура воздуха будет граничить на отметке в -3 градусов и постоянно будет «скакать» между плюсом и минусом.



Если верить данному прогнозу метеорологов, весна в 2020 году будет ранняя, и уже в начале марта зазвенит капель. А пока по итогам первых двух месяцев зимы можно с уверенностью сказать, что прогнозы Росгидромета сбылись – зима в Башкирии была «розовой», то есть аномально теплой.