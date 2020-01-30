Как обезопасить себя от вируса, заказывая товары из Китая: Роспотребнадзор Башкирии

Начальник отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов рассказал, как обезопасить себя при получении посылок из Китая. Также он отметил, что пока эпидемия заражения не закончится от покупок из этой страны лучше отказаться.







— Упакованные в пластик посылки можно обработать дезинфицирующим раствором, протер, и нормально, но с матерчатыми упаковками все значительно хуже. Нужно надеть маску и все аккуратно срезать, а оболочку сжечь. Кроме коронавируса там может быть все что угодно. Китай никогда не славился чистотой, — подчеркнул он.

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Фото: nuz.uz

Олег Мавлютов также отметил, что неблагоприятными для вируса считаются высокие температуры. При низких бактерии могут существовать по несколько месяцев. При этом не стоит делать из вируса кровавого убийцу. По словам эксперта, уровень летальности меньше, чем при гриппе с осложнениями.