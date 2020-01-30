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«Это фейк»: Динар Гильмутдинов назвал ложным список из лекарств, запрещенных водителям

Добавлено: 30.01.20
Просмотров: 66
Рубрика: Общество
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«Это фейк»: Динар Гильмутдинов назвал ложным список из лекарств, запрещенных водителям

В мессенджерах набирает популярность рассылка списка из 16 лекарств, запрещенных для употребления водителям. В списке содержатся обезболивающие препараты, лекарства от простуды и насморка.



Начальник управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов назвал этот список ложным.

«Это фейк. Позже мы совместно с Минздравом подготовим официальный ответ и опубликуем его, донесем информацию до водителей. Не стоит верить всей информации, которую распространяют в социальных сетях», – заявил Динар Гильмутдинов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Госавтоинспекции предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю.

Список «запретных» препаратов
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Источник: gorobzor.ru
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