«Это фейк»: Динар Гильмутдинов назвал ложным список из лекарств, запрещенных водителям

В мессенджерах набирает популярность рассылка списка из 16 лекарств, запрещенных для употребления водителям. В списке содержатся обезболивающие препараты, лекарства от простуды и насморка.







Начальник управления ГИБДД по Башкирии Динар Гильмутдинов назвал этот список ложным.

«Это фейк. Позже мы совместно с Минздравом подготовим официальный ответ и опубликуем его, донесем информацию до водителей. Не стоит верить всей информации, которую распространяют в социальных сетях», – заявил Динар Гильмутдинов.

Ранее в СМИ сообщалось, что в Госавтоинспекции предложили приравнять ряд лекарств к алкоголю.



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Список «запретных» препаратов