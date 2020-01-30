В Уфе открыли стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»

В текущем году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.



В связи с этим знаменательным событием, сегодня, 30 января, на площади перед торгово-деловым комплексом «Гостиный двор» состоялась торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы».







В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, глава Администрации городского округа город Уфа Ульфат Мустафин, ветераны Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений, а также гости и жители столицы.

- Сегодня в нашем городе ведется комплексная подготовка ко Дню Победы. В мае мы открываем памятник ушедшим на фронт землякам, который расположится на привокзальной площади железнодорожной станции «Уфа». Проводятся работы по реконструкции парка Победы. А сегодня мы открываем стелу с таймером обратного отсчета до 75-летия Великой Победы! Пусть этот день останется в памяти у всех, - добавил глава Администрации ГО город Уфа Ульфат Мустафин.

- Благодарность всем, кто, своим трудом, а порой ценой жизни приближал Победу. Радостно видеть здесь молодежь, уважающую историю своей страны. Хочу поклониться нашим ветеранам, и сказать им спасибо за Победу! – сказал он.









Обращаясь к участникам и гостям мероприятия, Ульфат Мустафин отметил, что в годы войны Уфа поставляла для фронта снаряжение, боеприпасы, двигатели для военной техники. Из Уфы начала свой славный боевой путь легендарная 112-я Башкирская кавалерийская дивизия.Также от имени Главы Республики Башкортостана Радия Хабирова и Правительства Республики Башкортостан участников мероприятия поприветствовал заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов.

В рамках церемонии открытия прозвучали песни военных лет, состоялись флеш-моб и показательные выступления.



Отметим, что сегодня дан старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате. Кроме того, ежедневно на этой площадке все жители и гости Уфы смогут услышать различные исторические справки событий, произошедших 75 лет назад.



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Фото: www.ufacity.info | пресс-служба администрации Уфы