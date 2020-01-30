В Уфе открыли стелу обратного отсчета «100 дней до Победы»
В текущем году наша страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В связи с этим знаменательным событием, сегодня, 30 января, на площади перед торгово-деловым комплексом «Гостиный двор» состоялась торжественная церемония открытия стелы обратного отсчета «100 дней до Победы».
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов, глава Администрации городского округа город Уфа Ульфат Мустафин, ветераны Великой Отечественной войны, труда и правоохранительных органов, воспитанники патриотических клубов, общественных объединений, а также гости и жители столицы.
Читайте также:В Башкирии после реконструкции открылся корпус РДКБ
В рамках церемонии открытия прозвучали песни военных лет, состоялись флеш-моб и показательные выступления.
Отметим, что сегодня дан старт городским мероприятиям, посвященным этой великой дате. Кроме того, ежедневно на этой площадке все жители и гости Уфы смогут услышать различные исторические справки событий, произошедших 75 лет назад.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram