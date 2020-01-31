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В Иглинском районе пациенты больницы ползают по полу на коленях | видео

Добавлено: 31.01.20
Просмотров: 108
Рубрика: Общество
Теги: Иглинский район
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В Иглинском районе пациенты больницы ползают по полу на коленях | видео

В стационаре Иглинской Центральной районной больницы местные жители сняли, как пациенты ползают по полу без присмотра персонала. Видео попало в социальные сети.

Автор ролика утверждает, что пациенты находятся без присмотра, хотя среди них есть инвалиды, которым нужна круглосуточная помощь. В ответ на жалобу неравнодушного посетителя медсестра ответила, что за больным должны ухаживать родственники и на все отделение есть только одна санитарка, которая не успевает за всеми следить.

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— Сегодня 31 января 2020 года в Иглинскую Центральную районную больницу приедут с Министерства здравоохранения. Журналисты и блогеры соберутся с фотоаппаратами и будут делать красивые фото на фоне недавно отремонтированного здания больницы. А что же происходит в стационаре в то время, когда в коридорах больницы не гуляют министры? Что говорит медсестра: «А кто за больным ухаживать будет? У него родственников нет. Ухаживать некому», — пишет пользователь iglino02.livejournal.
В медучреждении заявили, что информация является неактуальной, по данным фактам сейчас проводится служебная проверка.
«Данных пациентов в больнице нет уже около полугода, - отметила Жанна Карунас. – По втором видео, насколько я знаю, мужчина полз по коридору по собственной инициативе - чтобы покурить. По данным фактам проводится служебная проверка. Мы изучаем все обстоятельства. Могу сказать, что все необходимое в больнице для лечения пациентов есть – постель, медикаменты, персонал».

В Министерстве здравоохранения сообщили, что видели эту видеозапись и уже начали по ней проверку.

— Нам уже показали это видео. Несомненно, такого не должно быть. Сейчас мы проверяем все изложенные на ней факты, по окончании проверки будет вынесено решение, — подчеркнули в Министерстве.

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Источник: proural.info
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