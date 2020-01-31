В Стерлитамаке открылся центр для детей с ментальными нарушениями
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На днях в Стерлитамаке открылся центр для развития детей с ментальными нарушениями. Для родителей, столкнувшихся с такой проблемой, очень важна поддержка окружающих, положительные примеры того, как другие справляются с подобными сложностями.
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Источник: администрация Стерлитамака
Фото: администрация Стерлитамака
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