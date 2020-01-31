В Стерлитамаке открылся центр для детей с ментальными нарушениями

На днях в Стерлитамаке открылся центр для развития детей с ментальными нарушениями. Для родителей, столкнувшихся с такой проблемой, очень важна поддержка окружающих, положительные примеры того, как другие справляются с подобными сложностями.



Источник: администрация Стерлитамака

Фото: администрация Стерлитамака

Благодаря Президентскому гранту РФ была оборудована тренировочная квартира, в которой дети и подростки смогут проходить социализацию, приобретать элементарные повседневные навыки и общаться между собой. Цель проекта - обучить подростков и молодёжь с ментальными и иными нарушениями навыкам самостоятельной жизни, самостоятельно решать задачи в бытовой, социальной, коммуникативной и досуговой деятельности.