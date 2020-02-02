Уфимским автолюбителям начали оставлять предупреждения за парковку возле "мусорки"

Жители Уфы, паркующие свои автомобили во дворах, обратили внимание на записки, которые стали появляться под дворниками на лобовом стекле.
На бумажке написано, что водителю транспортного средства рекомендуют явиться для разбирательства по факту нарушения стать 6.23 КоАП РБ — парковки автомобиля около мусорки. Штраф за такое правонарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей.
В случае, если нарушитель не придет по указанному адресу, штраф будет выписан без него. Опрошенные юристы рекомендуют последовать совету и прийти — в таком случае есть вероятность избежать денежного штрафа при первом нарушении.
В УФССП по Башкирии сообщили, что спасли мужчину, у которого случился приступ эпилепсии прямо во время управления автомобилем.