Уфимским автолюбителям начали оставлять предупреждения за парковку возле "мусорки"

Жители Уфы, паркующие свои автомобили во дворах, обратили внимание на записки, которые стали появляться под дворниками на лобовом стекле.







На бумажке написано, что водителю транспортного средства рекомендуют явиться для разбирательства по факту нарушения стать 6.23 КоАП РБ — парковки автомобиля около мусорки. Штраф за такое правонарушение составляет от 1 до 2 тысяч рублей.