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В Башкирии выбрали эмблему Года эстетики-2020

Добавлено: 03.02.20
Просмотров: 16
Рубрика: Общество
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В Башкирии выбрали эмблему Года эстетики-2020

Завершилось голосование на выбор эмблемы для Года эстетики-2020 в Башкирии. Опрос организовало региональное министерство ЖКХ в сообществе «ВКонтакте». Жителям республики предложили десять логотипов.

Голосование было запущено в среду, 29 января, и завершилось сегодня утром, 3 февраля. Всего проголосовало 3,3 тысячи человек.

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Победителем стала эмблема №7. Она представляет собой изображение скамейки, над которой написано «2020/год эстетики населенных пунктов». Слева от нее – уличный фонарь на столбе. Элементы обрамлены полукруглым национальным орнаментом. Примерно такое обрамление можно заметить на гербе Башкирии. Седьмой вариант собрал 585 голосов (17,47%). Ближайшие конкурент – эмблема №1 – 552 голоса (16,49%). На этом лого изображены многоэтажки и частные дома под лучами солнца. Внизу – национальный орнамент, над которым написано «Газоны, тротуары, освещение, заборы». С остальными результатами можно ознакомиться по ссылке.

Пока что МинЖКХ официально никаких итогов не подвел. Повлияет ли голосование «ВКонакте» на выбор эмблемы Года эстетики, неизвестно.

Источник: www.ufa.kp.ru
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