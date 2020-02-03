В Башкирии выбрали эмблему Года эстетики-2020

Завершилось голосование на выбор эмблемы для Года эстетики-2020 в Башкирии. Опрос организовало региональное министерство ЖКХ в сообществе «ВКонтакте». Жителям республики предложили десять логотипов.







Голосование было запущено в среду, 29 января, и завершилось сегодня утром, 3 февраля. Всего проголосовало 3,3 тысячи человек.

Победителем стала эмблема №7. Она представляет собой изображение скамейки, над которой написано «2020/год эстетики населенных пунктов». Слева от нее – уличный фонарь на столбе. Элементы обрамлены полукруглым национальным орнаментом. Примерно такое обрамление можно заметить на гербе Башкирии. Седьмой вариант собрал 585 голосов (17,47%). Ближайшие конкурент – эмблема №1 – 552 голоса (16,49%). На этом лого изображены многоэтажки и частные дома под лучами солнца. Внизу – национальный орнамент, над которым написано «Газоны, тротуары, освещение, заборы». С остальными результатами можно ознакомиться по ссылке.Пока что МинЖКХ официально никаких итогов не подвел. Повлияет ли голосование «ВКонакте» на выбор эмблемы Года эстетики, неизвестно.