В Уфе на Советской площади появится поющий фонтан и памятник генералу Шаймуратову | видео

«Устраним несправедливость. Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии. Такой станет площадь после реконструкции, уже к концу года она будет выглядеть как на этом видео. В центре установим памятник самому генералу Шаймуратову. В 2021 году реконструируем фасады прилегающих исторических зданий. Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан», — написал Радий Хабиров.
Кроме того, на Советской площади установят поющий фонтан.