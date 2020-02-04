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В Уфе на Советской площади появится поющий фонтан и памятник генералу Шаймуратову | видео

Добавлено: 04.02.20
Просмотров: 100
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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В Уфе на Советской площади появится поющий фонтан и памятник генералу Шаймуратову | видео

В Уфе на Советской площади планируют установить памятник легендарному генералу Шаймуратову. О глобальной реконструкции заявил Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.

Глава РБ опубликовал видеозапись, наглядно показывающую, как будет выглядеть площадь после преобразования.

В Уфе Советскую площадь сделают главной площадью республики после реконструкции

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«Устраним несправедливость. Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии. Такой станет площадь после реконструкции, уже к концу года она будет выглядеть как на этом видео. В центре установим памятник самому генералу Шаймуратову. В 2021 году реконструируем фасады прилегающих исторических зданий. Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан», — написал Радий Хабиров.
Кроме того, на Советской площади установят поющий фонтан.

Источник: gtrk.tv
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