В Уфе на Советской площади появится поющий фонтан и памятник генералу Шаймуратову | видео

В Уфе на Советской площади планируют установить памятник легендарному генералу Шаймуратову. О глобальной реконструкции заявил Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях.





Глава РБ опубликовал видеозапись, наглядно показывающую, как будет выглядеть площадь после преобразования.

«Устраним несправедливость. Всем известная и всеми любимая Советская площадь не должна быть банальной парковкой. Это центр города и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии. Такой станет площадь после реконструкции, уже к концу года она будет выглядеть как на этом видео. В центре установим памятник самому генералу Шаймуратову. В 2021 году реконструируем фасады прилегающих исторических зданий. Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан», — написал Радий Хабиров.

Кроме того, на Советской площади установят поющий фонтан.