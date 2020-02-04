Около 24 тысяч человек подписали петицию в защиту уфимца, который спас мальчика от педофила

Некая Алина Хазипова создала петицию на популярном портале Change.org в защиту 33-летнего уфимца Владимира, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Весь текст документа основан на публикации в СМИ.







Напомним, что, по предварительной информации, мужчина помог двум мальчикам спастись от педофила. Правда, привело это к драке, в которой мужчина, пристававший к детям, скончался. Ранее убитый уже отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Теперь же общественность намерена спасти Владимира от уголовного преследования.

— Прошу каждого неравнодушного человека подписать петицию в защиту человека, спасшего двух мальчиков от педофила. Если не мы, то кто? Только благодаря таким людям как Владимир еще держится наш мир. Если сейчас не будет восстановлена справедливость, то завтра уже (при аналогичной ситуации) никто не остановится, никто не придет на помощь, — сказано в тексте петиции.



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Фото: ИА «Башинформ»

Сейчас уфимец находится под домашним арестом. Петицию уже подписали более 24 тысяч человек, и эта цифра растет ежеминутно. Она направлена в адрес Главы Башкирии Радия Хабирова, прокуратуры и МВД.