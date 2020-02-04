В Башкирии набирает популярность шуточный ролик о встрече президента Татарстана и главы Башкортостана | видео

В интернете набирает популярность юмористический ролик про «башкирскую и татарскую» музыку под кадры фильма «Час пик» с Джеки Чаном.







Видео опубликовали крупнейшие паблики, оно гуляет по многочисленным чатам. Всего за несколько дней его посмотрели сотни тысяч человек. А может и больше.

«Задумка такая: Джеки Чан — это как бы глава Татарстана и он приехал в Уфу, а Крис Такер — это как бы глава Башкирии. В таком контексте надо смотреть. Всего четыре дня прошло, как сделал ролик, а как так получилось, что он стал популярным, я не знаю. Я лично никаких усилий к этому не предпринимал и нигде рекламы не покупал. Людям нравится, раз друг другу пересылают. Я и раньше делал веселые озвучки короткометражных фильмов, роликов, но только друзьям показывал. Ролик навеян тем, что мы везде конкурируем — от дорог и чак-чака до «Салавата Юлаева» и «Ак Барса». Я бы не хотел такой «нездоровой» конкуренции во всем. Мы соседние республики. У нас есть общие традиции и обычаи, жить надо дружно», — говорит Алексей Amodeus.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автором ролика оказался артист, шоумен и музыкант, выступающий под псевдонимом Алексей Amodeus.