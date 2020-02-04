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Уфимец расправившийся с педофилом, неоднократно преступал закон

Добавлено: 04.02.20
Просмотров: 88
Рубрика: Общество
Теги: Уфа
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Уфимец расправившийся с педофилом, неоднократно преступал закон

Уфимец, обвиняемый в убийстве предполагаемого педофила, ранее неоднократно преступал закон.  Владимир С.  в 2015 году был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, не так давно - в апреле 2019 года - обвинен в мелком хулиганстве, а также был судим за кражу в 2014 году.

Так, стало известно, что Владимир проник в одну из уфимских квартир и вынес принадлежащие хозяйке жилья вещи: модем, журнальный стол и офисное кресло. Тогда по факту кражи (ст. 158 УК РФ) преступник был привлечен к уголовной ответственности. 

Ранее сообщалось, что обвиняемый до смерти избил предполагаемого педофила. Суд решил поместить Владимира под домашний арест. Также сегодня были опубликованы кадры последних минут жизни убитого им человека. 


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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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