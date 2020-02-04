Уфимец расправившийся с педофилом, неоднократно преступал закон

Уфимец, обвиняемый в убийстве предполагаемого педофила, ранее неоднократно преступал закон. Владимир С. в 2015 году был лишен водительских прав за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, не так давно - в апреле 2019 года - обвинен в мелком хулиганстве, а также был судим за кражу в 2014 году.
Так, стало известно, что Владимир проник в одну из уфимских квартир и вынес принадлежащие хозяйке жилья вещи: модем, журнальный стол и офисное кресло. Тогда по факту кражи (ст. 158 УК РФ) преступник был привлечен к уголовной ответственности.