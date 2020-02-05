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Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида

Добавлено: 05.02.20
Просмотров: 15
Рубрика: Общество
Теги: Учалинский район
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Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида

Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата Эдуарда Кильмухаметова. По словам Динары Мусиной, инвалид первой группы не может выйти из дома 17-й год подряд.

Он проживает в однокомнатной квартире на 3 этаже вместе со своей матерью, перенесший инсульт. Площадь их жилья составляет 29 квадратных метров. Мужчина 10 лет ждал улучшения жилищных условий, но спустя столь долгое ожидание его исключили из очереди. Как утверждает Динара, о сложившийся ситуации знают и медики, и чиновники, но никто ничего не делает. Даже вмешательство общественника никак не изменило положение Эдуарда. Отчаявшаяся сестра инвалида вышла на пикет. Она попросила обратить внимание не только на родственника, но на всех людей с ОВЗ, которым необходима помощь.

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— Человек просто находится за пределами жизни. Доступная среда людям с ограниченными возможностями здоровья должна быть доступной не на бумаге, а в жизни. Солнце светит всем одинаково. На сегодняшний день Эдуард сидит дома, пандуса у него нет, выхода нет – все так же, — рассказала Динара.
Подобная ситуация происходила в городе Стерлитамак. Там инвалид Рим Ишмуратов ждал комнатушку на 1 этаже более 15 лет. Чиновники не торопились с решением или проявлением человечности. 24 июля 2019 года мужчина скончался, так и не дождавшись жилья.

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Источник: proural.info
Фото: социальные сети
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