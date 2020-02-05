Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата-инвалида
Жительница Учалов вышла на одиночный пикет, чтобы заступиться за своего брата Эдуарда Кильмухаметова. По словам Динары Мусиной, инвалид первой группы не может выйти из дома 17-й год подряд.
Он проживает в однокомнатной квартире на 3 этаже вместе со своей матерью, перенесший инсульт. Площадь их жилья составляет 29 квадратных метров. Мужчина 10 лет ждал улучшения жилищных условий, но спустя столь долгое ожидание его исключили из очереди. Как утверждает Динара, о сложившийся ситуации знают и медики, и чиновники, но никто ничего не делает. Даже вмешательство общественника никак не изменило положение Эдуарда. Отчаявшаяся сестра инвалида вышла на пикет. Она попросила обратить внимание не только на родственника, но на всех людей с ОВЗ, которым необходима помощь.
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