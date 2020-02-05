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В Башкирии молодые пары перед свадьбой будут проходить медосмотр

Добавлено: 05.02.20
Просмотров: 7
Рубрика: Общество
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В Башкирии молодые пары перед свадьбой будут проходить медосмотр

Глава Минтруда Башкирии Ленара Иванова на заседании президиума регионального правительства рассказала, что женихов и невест перед свадьбой начнут отправлять на медобследование.

По ее словам, диагностика будет проводиться с подачи заявления в ЗАГС и станет абсолютно бесплатной. На эти и другие цели из регионального бюджета выделят 83,2 млн рублей. Также министр рассказала о выделении бюджетных средств на ЭКО, криоперенос эмбрионов и доабортную консультацию — в основном, в частных клиниках.

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Что именно будет входить в эту консультацию, неизвестно. Напомним, ранее Минздрав РБ публиковал документ, которым предлагалось выдавать врачам 5 тысяч рублей за каждую женщину, передумавшую делать аборт. После общественного резонанса, когда ведомство обвинили в том числе в репродуктивном давлении, документ был удален, а министерство опровергло эту информацию.

Источник: news102.ru
Фото: drivehelp.ru
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