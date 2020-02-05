В Башкирии не выходя из комы скончалась девочка, родители которой погибли в аварии недалеко от Аши

В Башкирии скончалась 7-летняя девочка, родители которой погибли в аварии. Она так и не вышла из комы.



31 января недалеко от Аши разбилась семья из Уфы . Ильшат Сафин умер на месте, жена Гульназ умерла в машине скорой помощи.Их 7-летнюю дочь Зарину увезли в ашинскую больницу. Почти неделю девочка находилась в коме и за ее жизнь боролись врачи. Сегодня стало известно, что Зарина умерла не приходя в сознание. Ее отключили от аппарата.Предварительно известно, что виновник аварии 55-летний водитель «Киа Соренто». Он на большой скорости вылетел на встречку, где столкнулся с «семеркой», в которой находилась семья. Мужчина выжил.