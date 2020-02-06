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В городе Октябрьский открылась учебная квартира для инвалидов

Добавлено: 06.02.20
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Рубрика: Общество
Теги: Октябрьский
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В городе Октябрьский открылась учебная квартира для инвалидов

В Октябрьском открылась тренировочная квартира для инвалидов — жителей интерната.

Проект появился благодаря программе по сопровождаемому проживанию получателей социальных услуг «Крыло». Претендентов на самостоятельное тренировочное проживание было несколько, но ключи от квартиры получают только хорошо подготовленные участники социально-реабилитационной программы, пояснили в пресс-службе республиканского Минтруда.

Первыми жителями учебной квартиры стали Николай Шевелев и Игорь Харитонов.

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Здесь подопечные будут учиться вести ежедневный быт, готовить, планировать бюджет, распределять время для занятий, работы и отдыха. Подведение итогов обучения планируется через три месяца. Помогать им будут заведующий отделением сопровождаемого проживания и специалисты по комплексной реабилитации.

Пилотный проект по внедрению сопровождаемого проживания в республике Башкортостан был реализован в 2017-2018 годах. Сопровождаемое проживание — это альтернатива интернату и является частью системы долговременного ухода, создание которого во всех субъектах Российской Федерации предусмотрено в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Стать участником проекта могут инвалиды, прошедшие обучение и готовые жить и работать самостоятельно: такое заключение должна дать специальная комиссия.

В Башкирии такие тренировочные квартиры есть в пяти психоневрологических интернатах, которые находятся в городах Бирск, Благовещенск, Кумертау, Стерлитамак, а также в селе Верхнетроицкое Туймазинского района; и один дом-интернат в городе Октябрьском. Всего в программе «сопровождаемое проживание» в Башкортостане участвуют 43 человека, сообщила пресс-служба Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.


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Источник: www.bashinform.ru
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