В Иглинском районе чиновники подарили на юбилей долгожительнице коробочку конфет и пачку чая

Пользователи соцсетей активно обсуждают «щедрость» районных чиновников, которые уже вручили странные подарки пожилым ветеранам.







Так, в администрация села Акбердино Иглинского района подарила 90-летней бабушке на юбилей открытку, коробочку конфет и пачку чая. Родные выложили в соцсеть фотографию презента, осыпая чиновников гневными репликами. По их мнению, достойным подарком для стариков стала бы поездка в санаторий или полезная техника для дома. Впрочем, нашлись и те, кто считает главным проявление внимания к пенсионерам.









Одна из комментаторов рассказала, что ее бабушке представители власти подарили «батон хлеба и литр сгущенки». По мнению женщины, это стало для ветерана настоящим оскорблением.Напомним, ранее в Керчи разгорелся скандал после поздравления сотрудниками местной администрации ветеранов-блокадников. Женщины пришли в гости к пенсионерам и подарили им памятные медали, цветы и пироги. При этом чиновницы даже не сняли дорогие шубы и обувь, а на фотографии пироги с начинкой выглядели как простые батоны. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал ситуацию недопустимой и потребовал увольнения керченской главы Маи Хужиной. При этом он отметил, что не видит злого умысла в действиях чиновниц, но считает их поведение глупым.

Сначала женщина заявила о своем увольнении, но потом передумала, назвав порыв «женской слабостью». Однако руководитель Крыма настоял на ее отставке и выразил готовность приехать для этого лично. После его заявления г-жа Хужина все же написала заявление об увольнении.





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