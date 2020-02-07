Жители Мишкинского района объединились, чтобы отстоять больницу в Чураево

Жители нескольких населенных пунктов в Мишкинском районе объединились, чтобы отстоять местную больницу. По их мнению, дело идет к закрытию медучреждения, которое обслуживает более 4 тысяч жителей. Руководство не отрицает: есть кадровый дефицит и оборудования не хватает, реорганизация необходима.







В день приезда врачей в этой больнице не протолкнуться. Два раза в неделю специалисты из Мишкинской ЦРБ: терапевты, педиатры, гинекологи – проводят прием жителей почти 20 деревень. А вот своих врачей в этом медучреждении нет. Более того, сельчане боятся, что вовсе останутся без единственной близлежащей больницы.

«Когда анализы сдавать, аппарат был сломан, мы ездили в Мишкино. На рейсовый автобус выходишь утром, в 7 утра, с детьми еще надо выходить. Ладно, сама бы съездила, а с ребенком не берут, кресло надо. Я, наверное, лучше 3 километра пройду, чем 50».

«Поэтому качество лечения здесь оказывается не по стандартам. И, в принципе, фонд за это уже нас штрафует, потому что мы не выполняем стандарты».

– Должны 5 специалистов-педиатров работать. 12,5 ставок сестры должно работать, чтобы обслуживать 10 круглосуточных коек.

– У меня трое детей, у меня муж на заработках. Вот с такими детьми я не могу ездить в Мишкино, 70-60 километров туда. А в Бирске нас не берут. – Самое главное, мы остаемся большое время без врачебной помощи.









Чураевская больница работает почти полвека. Есть свой хозблок, все необходимые коммуникации. И в лучшие годы круглосуточный стационар мог вместить до 50 пациентов. Сейчас осталось всего 10 койко-мест. Но принято решение их тоже ликвидировать. Отсюда и волнения сельчан, что двери в медучреждение закроются вовсе. Руководство больницы признает: специалистов нет, как и необходимого медицинского оборудования.Постоянный работающий врач, только один – стоматолог. Из-за реорганизации пришлось сократить 11 медработников. Места им были предоставлены в больницах Бирска и Мишкино. Свою проблему жители 20 населенных пунктов обсудили с руководителем регионального Минздрава.Этих специалистов как раз и нет. Математические расчеты не убеждают тех, кто больше всего нуждается в медицинской помощи.Максим Забелин прокомментировал ситуацию, отметив, что больницу сохранят. Теперь нужны средства для оборудования. А самое главное – кадры. Их будут искать среди целевиков и привлекать мерами соцподдержки.

Максим Забелин, министр здравоохранения Республики Башкортостан:



«В данный момент у нас подготовлено жилье для будущих специалистов, которые придут на работу. Как только мы найдем сотрудников на полную занятость, они будут осуществлять работу и в круглосуточном стационаре».



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Пока идут поиски специалистов, более 4000 тысяч сельчан будут обслуживаться в Бирске и райцентре Мишкино. Выездной прием в Чураевской амбулатории останется. Сократив круглосуточный стационар, приняли решение увеличить места дневного пребывания до 15 койко-мест. Осталось найти тех, кто будет этих пациентов лечить.Автор: Динара Таймасханова