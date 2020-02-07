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Врачи одной из поликлиник Башкирии попросили мужчину заплатить за бесплатную операцию

Добавлено: 07.02.20
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Рубрика: Общество
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Врачи одной из поликлиник Башкирии попросили мужчину заплатить за бесплатную операцию

Вопиющий случай произошел в одной из поликлиник Башкирии. Мужчина рассказал, что прибыл в медицинское учреждение для того, чтобы ему сделали небольшую операцию по иссечению невуса по направлению заведующего онко-центра. Однако прямо во время операции пациент узнал, что ему придется заплатить.

— На операционном столе мне сказали, что надо будет заплатить в кассу, так как процедура платная. Стоимость озвучили в 2750 рублей. Затем показали листочек, на котором стояла цифра 1500 рублей. Именно столько мне предложили заплатить на руки, минуя кассу. Мол, в два раза дешевле можно. Я не был готов к операции, а потому не взял с собой ни паспорт, ни кошелек. Сказал, завтра принесу. На перевязку. А уже дома, я позвонил в страховую по своему ОМС. И что вы думаете? Полис ОМС покрывает эту операцию! Она бесплатная, — возмутился Михаил Колесников (имя изменено, - прим.редактора). 

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В социальных сетях пациент обратился в Министру здравоохранения Башкирии Максиму Забелину и Главе республики Радию Хабирову. Ответ мужчина получил практически сразу.
— С такими фактами надо разбираться однозначно. Другой позиции у Минздрава нет. Напишите мне в директ свои данные и врачей, — ответил Максим Забелин. 
— Сегодня руководство поликлиники принесло мне свои извинения и сообщили, что они активно борются с такими проявлениями в своих рядах. Показали материалы проверки, объяснения. Сказали, что меры будут приняты в ближайшее время. Проверка еще не окончена, — подытожил мужчина.

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Источник: proural.info
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