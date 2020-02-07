Два населенных пункта Башкирии — Нефтекамск и Николо-Березовку объединит велотропа. Ее концепцию представят на мероприятии Urban Bike Day, которое пройдет в Нефтекамске 9 февраля, архитекторы проекта.







Но какой быть велотропе — окончательно решат уже сами горожане. Придя на встречу, они смогут озвучить свое мнение и предложить свои изменения.



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Фото: afnmax.ru

В рамках Urban Bike Day в Нефтекамске выступит создатель проекта «Велосипедизация», бывший общественный советник по развитию велосипедной инфраструктуры при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Дарья Табачникова. Она расскажет о том, почему современному городу нужны велосипеды. Другой гость — создатель велотропы Европа-Азия Антон Сазонов — поведает о веломаршрутах республики и том, какое место в них может занять Нефтекамск.Также в этот день в городе пройдет масштабный воркшоп по проектированию сети велосипедных маршрутов в Нефтекамске.