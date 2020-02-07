Нефтекамск и Николо-Березовку объединит велотропа

В рамках Urban Bike Day в Нефтекамске выступит создатель проекта «Велосипедизация», бывший общественный советник по развитию велосипедной инфраструктуры при вице-губернаторе Санкт-Петербурга Дарья Табачникова. Она расскажет о том, почему современному городу нужны велосипеды. Другой гость — создатель велотропы Европа-Азия Антон Сазонов — поведает о веломаршрутах республики и том, какое место в них может занять Нефтекамск.
Также в этот день в городе пройдет масштабный воркшоп по проектированию сети велосипедных маршрутов в Нефтекамске. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram