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В Зилаирском районе дети не могут попасть в школу из-за нечищенных дорог

Добавлено: 07.02.20
Просмотров: 13
Рубрика: Общество
Теги: Зилаирский район
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В Зилаирском районе дети не могут попасть в школу из-за нечищенных дорог

Жители Зилаирского района просят в социальных сетях заметить их проблему. В деревне Чупаново каждый год возникают большие трудности с вывозом снега. Детям приходится утопать в сугробах по пути в школу.

Фотографии школьников, которые через завалы снега добираются до школьного автобуса, разлетелись в социальных сетях. Местные жители жалуются, что в их районе дороги вообще не чистятся: школьникам приходится ходить до остановки школьного автобуса намного дальше, так как транспорт просто не может проехать. А после сильных метелей ученики вообще не могут выйти из дома и не ходят в школу по 4-5 дней.

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Местная жительница:
Дело в том, что с ноября по апрель мы живем как на необитаемом острове из-за дороги, из года в год одно и то же. И в этом году такая же история. Вот уже две недели сидим без дороги, школьники не учатся после каждой метели по 4-5 дней, дети пешком по пояс в снегу добираются до школьного автобуса, который не доехал до остановки из-за сугробов.
Как сообщают местные жители, в деревне есть специальный трактор, однако он выезжает на работу очень редко. Люди жалуются на главу местного сельсовета за бездействие. В своё оправдание глава Чупаново сообщает, что после сильных снегопадов техника сама не может проехать, поэтому очистка дорог становится затруднительной.

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Источник: bash.news
Фото: соцсети
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